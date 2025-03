Già dalle 9.20 di questa mattina tanti tifosi del Celje si erano messi in fila ai botteghini per acquistare gli ultimi biglietti rimasti per assistere al quarti di finale di andata di Conference League contro la Fiorentina. Il club sloveno aveva annunciato che i biglietti online erano andati sold out in poche ore e aveva messo a disposizione gli ultimi tagliandi fisici in vendita questa mattina.

Il presidente del Celje Valeriy Kolotilolo, ha ringraziato pubblicamente il numero uno della UEFA Ceferin per la collaborazione con il club, con la federazione che ha dato l'ok all'apertura della tribuna ovest (6mila posti) dello stadio di Celje, inizialmente senza autorizzazione per le gare europee: "La storica stagione riceverà una nuova conferma dei nostri sforzi e della nostra visione. Vorrei ringraziare il signor Aleksander Ceferin, che ha svolto un ruolo decisivo nel garantire che il 10 aprile allo stadio Z'zemlja assisteremo a un vero spettacolo europeo che sarà per sempre scritto nella storia del calcio sloveno per club". Ci saranno circa 12mila tifosi allo stadio per Celje-Fiorentina, con i tifosi viola ancora in attesa delle decisioni della UEFA sulla possibilità o meno di assistere alla gara dal settore ospiti.