C'è il rischio di annullamento trasferta di Celje per i tifosi viola: i dettagli della situazione

Sta trapelando in queste ore che la gara Celje-Fiorentina in Conference League sia al vaglio da parte UEFA per la possibilità di annullamento trasferta dei tifosi viola.

Le motivazioni del possibile annullamento della trasferta

Pare infatti che, dopo la sfida casalinga della Fiorentina contro il Panathinaikos per 3-1, sia arrivata la procedura di provvedimento disciplinare dalla UEFA per scale bloccate, fumogeni e lancio di oggetti. Tutto questo mette in stand-by la vendita dei biglietti per la trasferta, poiché è probabile che vada ad incidere su di essa.

Ancora tutto in forse

Naturalmente è ancora tutto in forse, appena ci saranno novità o conferme riguardo a questa indiscrezione vi aggiorneremo con gli opportuni dettagli.