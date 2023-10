Parole in conferenza stampa per il tecnico viola Vincenzo Italiano, dopo la vittoria sul Cagliari, ripartendo da Gonzalez:

"Nico sta facendo quello che sa fare, il calciatore di personalità e qualità, da valore aggiunto. Sono contento perché continua a fare gol e prestazioni qualitative, deve restare così perché la squadra ha bisogno di questo Gonzalez.

I centravanti? Bene Beltran e bene che Nzola abbia chiuso la partita da subentrato. Ci siamo sbloccati, oggi serata positiva, volevamo questa vittoria e regalare questa classifica ai tifosi, ci siamo riusciti.

Discutevamo del fatto che 2-3 situazioni potevamo gestirle in modo diverso, dobbiamo crescere nell’addormentare e gestire il ritmo. Si può palleggiare anche nella metà campo avversaria e quando abbassiamo l’attenzione possiamo riaprire la partita.

Pierozzi? Continua ad allenarsi a parte, sta migliorando. Ha ancora qualche fastidio ma è un percorso che sta continuando a farlo sentire sempre meglio. Vedremo quando riusciremo ad averlo senza problemi, può esserci utile anche lui.

Siamo cresciuti con tanti elementi, prima citavo Duncan e Quarta che rispetto all’anno scorso sono partiti ad un livello alto, con prestazioni di qualità. Chino con grande attenzione, Alfred con più partecipazione, sono due che l’anno scorso non rendevano come adesso. Poi il nostro obiettivo è cercare di rimanere sempre competitivi a livelli alti, cercando di andare in fondo a tutte le competizioni.

Bonaventura da Nazionale? Sta facendo bene, quello che è nelle sue corde. Ha grande esperienza, legge bene le situazioni, si sa smarcare e sa lanciare in porta i compagni. A quell’età lì si è molto maturi e lui lo sta dimostrando. Se continua così per noi è un valore aggiunto e perché non sognare anche a livello individuale qualcosa che potrebbe essere straordinario per lui. E’ partito bene anche lui e anche lui è artefice di questo inizio.

Punti persi con Lecce e Frosinone? Nell’arco di un campionato si va tutto a compensare, mancano forse i 2 col Lecce, li andremo a recuperare da altre parti. Resta il fatto che quelle partite se vado ad analizzarle, dispiace perché quando possiamo portare a casa le partite bisogna farlo. I punti poi alla fine si livellano. Abbiamo un gruppo con tutti coinvolti, tutti che devono dare il massimo, ogni partita ne perdiamo qualcuno per strada e giocare sempre con tutti per 90 minuti diventa faticoso e si rischia di incorrere in cose spiacevoli: guardare Biraghi che ha una caviglia malconcia ma che spero giovedì possa giocare".