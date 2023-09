Flachi: "Ecco cosa manca ad Italiano per fare il salto di qualità. Nico è determinante per questa Fiorentina"

L’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi, durante la trasmissione "Cose di Calcio" su Cusano Italia Tv, ha avuto modo di spendere qualche parole per la Fiorentina di Vincenzo Italiano e per l’ottimo inizio di stagione dei viola. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Italiano ha portato nella Fiorentina i risultati, arrivare in finale di Conference è un gran traguardo, però gli manca quel passo in più per fare il salto di qualità. La Fiorentina ha un problema, che è il dopo Vlahović. La dirigenza non è riuscita a trovare un attaccante centrale che possa sbloccare il gioco o creare nuove situazioni per dare continuità ai risultati. Sta facendo molta fatica a trovare un attaccante che possa inserirsi con gli schemi che vuole Italiano".

Ha poi concluso parlando del rinnovo contrattuale di Nico Gonzalez e del grave infortunio al ginocchio patito da Dodô: "Nico Gonzalez è partito alla grande. Sapere che in questo momento ha deciso di rimanere alla Fiorentina perché ha ancora voglia di dare il proprio contributo è davvero un’ottima notizia. Lui è un giocatore determinante, che quando sta bene spacca le difese. L’infortunio di Dodô? Purtroppo gli infortuni fanno parte del gioco. Mi dispiace per lui, perché è un giocatore su cui poter contare, di esperienza, che può dare un supporto anche nello spogliatoio. Spero che torni presto in campo".