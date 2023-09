Lo sfortunato Dodô presto sotto ai ferri. Si attendono novità anche per Pierozzi: i dettagli

Dopo le brutte immagini di domenica, con il terzino destro della Fiorentina costretto ad uscire dal campo in lacrime dopo pochi minuti, questa mattina sono arrivate importante novità sulle condizioni di Dodô. Dopo gli accertamenti dei giorni scorsi, in cui è stato evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, il giocatore quest’oggi si opererà.

Secondo quanto riportato da Radio Bruno il brasiliano quest’oggi si è recato a Roma dove nel pomeriggio sarà operato nella clinica specializzata Villa Stuart dal professor Mariani. Al termine Dodô inizierà subito il percorso riabilitativo post operazione, che prevede comunque tempi di recupero molto lunghi. A meno di clamorose sorprese la stagione del brasiliano dovrebbe essere ufficialmente conclusa, e per questo la volontà del club sarà quella di non rischiare niente e di prepararlo per quella successiva.

Nel contempo c’è stata una visita di controllo, sempre presso Villa Stuart, per un altro terzino della Fiorentina, Niccolò Pierozzi. Il ragazzo questa mattina è stato nella Capitale assieme ad alcuni membri dello staff medico viola per un approfondimento clinico, utile a valutare il suo processo di guarigione, che si sta rivelando molto lungo, anche più del previsto.