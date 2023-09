Questo mattina l’ex captano e bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni, presente a Coverciano per la consegna della 'Penna d'oro' alla carriera a Raffaello Paloscia ha speso qualche parola sul rinnovo del contratto di Nico Gonzalez, e sulla sua voglia di restare a lungo a Firenze. Queste le sue dichiarazioni riportate da Lady Radio:

“Voglio credere alle sue parole, ma alla fine penso che andrà a finire come è finita in altre circostanze. Quando arriveranno offerte più importanti rispetto a quelle pervenute finora, credo che poi andrà via: la sua sicuramente sarà stata una frase del momento, ma sono cambiati i tempi e non ci sono più giocatori che rimangono tanto tempo nella stessa squadra, soprattutto quelli bravi come l’argentino".

"La Fiorentina lo ha pagato tanto, non è che era arrivato gratis quindi sicuramente si tratta di un amore reciproco tra le parti: questa operazione salvaguarderà il giocatore per un po’ di tempo, ma ma questo non vuol dire che non se ne andrà. A me non piacciono molto quelli che baciano la maglia, mi sembra inutile dover illudere i propri tifosi”.