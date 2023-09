Richards: "Mi sono infortunato facendo sesso"

La vita dell'ex difensore della Fiorentina, Micah Richards, è stata piena di episodi curiosi, che l'ex calciatore si sta divertendo a raccontare pubblicamente. Dopo aver confessato di aver dato a Montella di “testa di c****” nel giorno del suo arrivo a Firenze, su suggerimento di Balotelli, stavolta ha fatto riferimento ad un incidente hot che gli è occorso.

"Ho avuto un infortunio sessuale. Ovviamente non posso entrare nei dettagli, ma in pratica mi stavo 'divertendo' e mentre lo facevo sono scivolato dal letto, ho allungato la gamba e mi sono fatto male al bicipite femorale".

Richards ne ha parlato durante il podcast The Rest is Football, aggiungendo poi che ha finto di essersi fatto male in allenamento.