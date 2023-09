Mai banale, anzi decisamente fuori dagli schemi Micah Richards. L'ex difensore, che alla Fiorentina ha collezionato soltanto dieci presenze nella stagione 2014/2015, nel podcast The Rest is Football ha raccontato un aneddoto legato proprio al suo arrivo a Firenze: “E' una brutta storia. Passai alla Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato, e ovviamente non parlavo una parola di italiano. Da buon idiota quale sono andai da Balotelli e gli chiesi cosa dire alle persone che avrei incontrato. Bene, una volta arrivato a Firenze incontrai Montella, gli strinsi la mano e gli dissi ‘Testa di cazzo’. Forse per essere solidale con me, lui si mise a ridere".