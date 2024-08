Il solito Sassuolo: un'importante offerta per Turati rispedita al mittente. E così la Fiorentina ha fatto all in su De Gea

Quella di oggi sarà la giornata di David De Gea, atteso a Firenze per le visite mediche e la firma sul contratto. La Fiorentina ha scelto il suo nuovo portiere, che si legherà al club per un anno con opzione sul secondo. Non lo ha fatto, però, senza sondare anche altre piste.

L'offerta per Turati… rispedita al mittente

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, oltre a De Gea la Fiorentina si era interessata anche a Stefano Turati. Lo conferma SassuoloNews.net, che parla anche di un'offerta viola da circa 10 milioni che però il Sassuolo ha rispedito al mittente. I neroverdi sanno di avere in casa un bel prospetto e, benché in Serie B, vogliono ricavarne una cifra importante.

All in su De Gea

Di fronte a tale posizione la Fiorentina si è tirata subito indietro, ritenendo probabilmente eccessivo un investimento del genere per un portiere sicuramente promettente ma che ha pur sempre alle spalle una sola stagione in Serie A. Si è trattato di fatto della scintilla che ha fatto scattare l'assalto definitivo a De Gea, portiere di blasone ed esperienza che peraltro - pur percependo uno stipendio importante - arriva a zero in quanto svincolato.