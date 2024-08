Il giornalista tifoso viola Benedetto Ferrara ha commentato a Radio Bruno Toscana il mercato della Fiorentina: “De Gea è stato un grandissimo portiere, adesso è un over 30 che deve sparare le ultime cartucce. La Serie A è sempre stata la pensione dei grandi portieri. Comunque se resta Terracciano sono sicuro che se la giocheranno alla pari”.

“Mercato alla disperata”

Poi ha aggiunto: “Richardson non lo conosco, ma mi stuzzica l'idea di un giocatore che deve crescere. Ma a parte questo vedo la Fiorentina un po' in balia degli eventi, a centrocampo manca roba e la vicenda Nico è ancora in sospeso. In più c'è un allenatore che si lamenta perché a una settimana dall'inizio del campionato non ha ancora la squadra completa. Insomma, mi sembra che la società si stia muovendo un po' alla disperata”.

“Così a Parma non ti presenti”

Infine: “Partire con un allenatore scontento sarebbe terribile. Ma lo capisco, le trattative si prolungano all'infinito, è snervante. Kean e Colpani sono stati presi velocemente, Milenkovic per Pongracic è un'operazione mirata al monte ingaggi. Poi c'è Gudmundsson in sospeso, ma se non colmi le lacune a Parma non ti puoi presentare. Non vedo una Fiorentina in crescita, ma spero di essere smentito”.