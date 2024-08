Qualcosa si muove, finalmente, in casa Fiorentina. Il primo colpo chiuso della giornata è a centrocampo: mentre Tanner Tessmann resta in stand-by in attesa di capire se si sbloccherà qualcosa in tema commissioni richieste dall'entourage, il club viola ha trovato un accordo con il Reims per l'acquisto di Amir Richardson. Mancano i dettagli finali per l'intesa con il centrocampista marocchino. Si tratta di un acquisto a titolo definitivo, a 10 milioni di euro complessivi con una percentuale sulla futura rivendita (intorno al 10%).

De Gea è viola, Terracciano…

La Fiorentina cambia anche in porta. In arrivo David De Gea, la suggestione diventa realtà. Non si registrano problemi nell'accordo anche sugli ultimi dettagli con il portiere spagnolo, svincolato da giugno 2023 dopo oltre un decennio al Manchester United, tanto che potrebbe arrivare a Firenze già domani. Contratto annuale con opzione per un'altra stagione. Un acquisto che, tuttavia, non sblocca ancora del tutto la cessione di Pietro Terracciano, che gradisce l'opzione Monza. Il club viola proverà fino all'ultimo a cedere Christensen, piuttosto che l'attuale titolare.

E se Gonzalez non rimanesse in Serie A?

E Nico Gonzalez? Non ci sono margini per una permanenza, ma non è così scontata la sua cessione in Serie A. L'Atalanta è potenzialmente una concorrente, ma resta sullo sfondo dopo aver sborsato una cifra importante per Retegui. La Juventus, invece, continua a proporre contropartite senza soddisfare (per ora) le richieste della Fiorentina. Così spunta anche il Manchester United e la pista Premier League. I bianconeri restano in vantaggio, ma devono arrivare a un'offerta di minimo trenta milioni di euro.