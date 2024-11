Nunziata conferma Bove e Kayode con la Nazionale Under 21. Presente anche un viola in prestito

Due giovani della Fiorentina sono stati confermati in Nazionale. Sono Michael Kayode ed Edoardo Bove, entrambi inseriti nella lista dei convocati di Carmine Nunziata per l'Italia Under 21, che affronterà Francia e Ucraina in amichevole. Non c'è Pietro Comuzzo, che era stato inserito durante la sosta a corso d'opera (probabilmente tornerà in Under 20). C'è Alessandro Bianco, viola in prestito al Monza.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Modena), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Giovanni Bonfanti (Pisa), Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Catanzaro), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Edoardo Bove (Fiorentina), Cesare Casadei (Chelsea), Giovanni Fabbian (Bologna), Fabio Miretti (Genoa), Cher Ndour (Besiktas), Matteo Prati (Cagliari);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley), Cristian Volpato (Sassuolo)