Giovani viola ancora protagonisti in Nazionale: dopo Martinelli in Under 19, un portiere della Fiorentina è convocato in Under 18

Dopo Tommaso Martinelli, anche un altro giovane portiere della Fiorentina sarà protagonista in Nazionale. L'Italia Under 18, durante la prossima sosta, affronterà la Svizzera in una doppia amichevole. Il commissario tecnico Franceschini si è affidato a Tommaso Vannucchi, portiere viola inserito tra i convocati.

Ecco la lista completa:

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Fiorentina);

Difensori: Cristian Cama (Roma), Mattia Cappelletti (Milan), Federico Colombo (Milan), Alessandro De Luca (Bologna), Giovanni Lauricella (Empoli), Mattia Pellini (Torino), Nicolas Trabucchi (Parma), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Giacomo Arduini (Roma), Filippo Bertaccini (Cesena), Davide Bono (Atalanta), Federico Coletta (Roma), Guido Della Rovere (Bayern Monaco), Alessandro Di Nunzio (Roma), Matteo Mantini (Inter), Francesco Panico (Roma);

Attaccanti: Giovanni Chiricallo (Sassuolo), Alessandro Adriano Crimaldi (Bochum), Andrea Michieletto (Atalanta), Andrea Orlandi (Empoli).