Per le qualificazioni all'Europeo Under 19 l'Italia si affida a un portiere della Fiorentina. Presente anche un esterno viola in prestito

Per l'Italia Under 19 è arrivato il momento di cominciare il cammino nelle qualificazioni europee. Per i prossimi impegni degli Azzurrini, il ct Alberto Bollini ha convocato 20 calciatori tra i quali compare anche un giocatore della Fiorentina.

Si tratta di Tommaso Martinelli, portiere classe 2006 che ormai rappresenta un punto di riferimento per questa rappresentativa. C'è anche Niccolò Fortini, giovane esterno viola in forza alla Juve Stabia in prestito. L'Italia se la vedrà con Montenegro e Bosnia-Erzegovina, rispettivamente mercoledì 13 e sabato 16 novembre, prima di sfidare i padroni di casa della Grecia martedì 19 novembre.