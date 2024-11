Dopo il rotondo successo per 5-0 contro San Marino ad Acquaviva, l'Italia Under 17 prosegue al meglio il percorso nella prima fase di qualificazione all'Europeo di categoria, battendo 4-0 il Galles al Campo Sportivo di Fonte dell'Ovo. Con questo successo di fatto gli Azzurrini staccano il pass per il prossimo turno di qualificazione. Ricordiamo che la squadra di mister Massimiliano Favo è campione in carica, dopo aver sconfitto 3-0 il Portogallo lo scorso giugno. Il prossimo Europeo si terrà in Albania dal 19 maggio al primo giugno 2025.

Ottimo avvio azzurro nella prima frazione

L'Italia riesce ad approcciare con pazienza una gara che sembrava essere scorbutica, sbloccando il risultato al 13' grazie a Blini. Il centrocampista dell'Empoli è freddissimo sotto porta e batte il portiere gallese Meredith con un preciso sinistro, sfruttando al meglio l'assist perfetto del compagno di club Campaniello. L'Italia va ad un passo dal 2-0 con Reggiani in chiusura di primo tempo, quando il difensore e capitano azzurro, di proprietà del Borussia Dortmund, colpisce il palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

L'Italia dilaga nel secondo tempo

Nella ripresa il raddoppio azzurro porta la firma di Damiano, abile a bucare Meredith con un perfetto sinistro sotto misura sull'invito al bacio di Blini. Galles pericoloso grazie ad uno svarione italiano: Idrissa sbuccia una punizione della squadra avversaria chiamando il portiere azzurro Nava ad una grandissima parata. Luongo sfiora il tris con un bel destro a giro sul quale il portiere gallese risponde presente. Il 3-0 arriva con un tiro di Campaniello deviato in porta da Heywood dopo una bella parata di Meredith su Inacio. Poker di Inacio al 91', con un preciso tap-in di testa dell'attaccante del Borussia Dortmund dopo una traversa colpita da Luongo.

Spazio per l'esordio di un interessante calciatore della Fiorentina

Entra all'80' Alessandro Perrotti, terzino classe 2008 della Fiorentina, che ha firmato il primo contratto in viola lo scorso giugno. Il difensore gigliato prende il posto di Giani, calciatore dello Stoke City, posizionandosi sulla fascia sinistra della linea a 4 azzurra. Per Perrotti, nativo di Montevarchi, si tratta dell'esordio con l'Italia Under 17.