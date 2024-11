Ad Acquaviva l'Italia Under 17 di mister Massimiliano Favo supera per 5-0 San Marino iniziando bene il percorso di qualificazione al prossimo Europeo di categoria che si svolgerà in Albania. La squadra azzurra è campione in carica, dopo aver alzato la coppa scorso giugno, battendo 3-0 il Portogallo. Una vittoria agevole per l'Italia, che segna 2 reti nel primo tempo e 3 nella ripresa.

Vittoria agevole per l'Italia

Nel primo tempo vanno in gol il capitano Reggiani, che segna di testa sul corner di Luongo, e l'attaccante Campaniello, nativo di Certaldo e calciatore dell'Empoli. Favo effettua vari cambi alla fine della prima e alcuni di questi lasciano il segno nella ripresa: Campaniello fa 3-0 sul preciso invito del neo entrato Damiano. Blini fa 4-0 di testa e poi è lo stesso Damiano a mettere il sigillo sulla gara con un gran destro incrociato. Protagonista dell'assist l'ex viola Comotto, Christian, figlio di Gianluca, anch'egli ex calciatore ed anche ex dirigente viola.

Nel gruppo azzurro c'è anche un terzino viola

Non gioca il difensore della Fiorentina Alessandro Perrotti, classe 2008 che si sta mettendo in mostra con Under 17 e Under 18 viola. Il terzino sinistro è un elemento promettente e già osservato anche dalla Primavera gigliata. Il giocatore di Montevarchi ha ricevuto la prima chiamata da mister Favo e vedremo se troverà spazio nelle prossime gare della Nazionale.