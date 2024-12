Il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha commentato la situazione venutasi a creare dopo lo scambio di battute tra Palladino e il procuratore di Cristiano Biraghi nella giornata di ieri. Di seguito le sue parole a Radio Sportiva.

‘Evidente che il giocatore non ha accettato la scelta di Palladino’

“Evidente che si vada oltre la scelta tecnica di Palladino, che ha pieno diritto e dovere di decidere. Chiaro che Biraghi non abbia accettato la scelta e ci sarà stata anche qualche pretesa del calciatore, legittima, di rispetto nei confronti del ruolo, del capitano, della storia. La squadra fa otto vittorie consecutive, Biraghi sta fuori…da lì c’è l’attrito, sta per avvenire un divorzio che spero sia indolore”.

‘Parole esagerate del procuratore’

“Devo dire che solidarizzo un po’ con Biraghi perchè capisco che per un giocatore con la sua storia a Firenze sia una sofferenza, ma non me la sento di andare contro a Palladino. Le parole del procuratore di Biraghi mi sembrano esagerate. Biraghi resta un buonissimo giocatore, che potrebbe far comodo alla Roma”.