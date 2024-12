Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, intervenuto su Lady Radio, ha preso posizione sul caso Biraghi che è esploso nelle ultime ore.

A disposizione della Fiorentina

“Il giocatore non può dire “no, non ci sto così” - ha detto - Fino a che io, Fiorentina, ti do lo stipendio sei a disposizione del club, senza discussione alcuna, anche perché tu sei il capitano. Cosa avrebbero dovuto fare allora i giocatori che non giocavano fino a quando lui era un titolare inamovibile e faceva anche delle prestazioni non buone? Ti alleni e giochi quando lo dico io, fare così non è da professionisti”.

Perché Parisi dovrebbe andarsene?

Poi ha aggiunto: "Posso capire Biraghi, ma perché Parisi deve andare via? E' ben dentro al gruppo e ha avuto il suo spazio. Poi un terzino sinistro di riserva devi averlo e quindi non capisco perché debba andarsene. Se fossi in lui andrei dal procuratore e gli direi: “Ma sei sicuro che io voglia andarmene?”.