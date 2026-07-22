Alla presentazione del francobollo dedicato al centenario della Fiorentina è intervenuto anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Non possiamo dire nulla, ma anche quest'anno il senso di attività per la costruzione della squadra è molto importante. La famiglia Commisso rimarrà sempre nella storia della Fiorentina: oggettivamente quello che significa il Viola Park è qualcosa di unico. Rappresenta il senso di una comunità attraverso una squadra di calcio”.

“La Fiorentina è istituzionale, legame fortissimo”

“A Firenze abbiamo una caratteristica unica: la Fiorentina è davvero qualcosa di istituzionale. Nella mia esperienza di assessore allo sport, soprattutto nei momenti critici, vedevo la funzione di questa figura nelle altre città… doveva sempre dividersi, fare l'equilibrista tra più club. Firenze, invece, trova un'espressione per cui la Fiorentina è la sua espressione. Solo Bologna e Napoli, tra le grandi città, hanno questa identificazione e ciò cambia le cose”.

“Firenze ha un ruolo nazionale e veste in viola”

“Qui il rapporto naturale con le istituzioni è forte, a partire dalle sue origini. Bello è vedere i giocatori che diventano parte integrante del clima della comunità. Con Dario Dainelli, ad esempio, ho vissuto momenti indimenticabili. Auspico che tutti i giocatori rimangano sempre parte della comunità. E il francobollo ne è l'espressione. Firenze è la sede di Coverciano, quella della Lega Pro… è un centro calcistico fondamentale, ha un ruolo nazionale e veste la maglia viola”.