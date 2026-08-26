Ritorno alle origini, ecco svelata la maglia speciale per il centenario della Fiorentina - FOTO

La Fiorentina giocherà il 29 agosto contro il Frosinone in casa. Sarà una gara particolare quella perché cadrà esattamente nel giorno del centenario viola.

E per l'occasione la squadra indosserà una maglia particolare, che richiama alle proprie origini e a quel biancorosso iniziale.

Non è una novità assoluta perché avevamo già visto in passato, anche con la stessa Joma, divise da gioco biancorosse che richiamavano quelle primordiali. Però ci sono alcuni particolari che rendono questa maglia unica e da collezione.