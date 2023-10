Italiano: "Perdere una partita del genere fa male, un'ingenuità c'è costata carissima"

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a Sky ha parlato del ko della sua squadra ed ha espresso la sua delusione: “Una sconfitta che fa arrabbiare. La Fiorentina ha fatto una grande partita e una grande prestazione. Abbiamo avuto il pallino del gioco e abbiamo concesso poco alla Lazio. Nei minuti finali dobbiamo avere maggiore attenzione, è un peccato davvero enorme tornare a casa senza punti”.

E poi: “Quando le partite sono ancora sullo 0-0 per me si può perdere anche oltre l'ultimo minuto di recupero. Non siamo stati attenti su questo cross, situazioni nelle quali ci siamo allineati, prendere un punto e non subire gol sarebbe stato importantissimo”.

Su Ikone: “Ha avuto tante occasioni per poter far male, ma lì dobbiamo crescere. Al di là di tutto, c'è un'ingenuità che ci costa cara. Sia oggi che con l'Empoli potevamo ottenere di più. Abbiamo palleggiato bene, con grande attenzione, l'avevamo preparata così e così si è svolta. Non gli abbiamo permesso tantissime situazioni, e questo è stato merito dei ragazzi. Perdere una partita del genere fa male e spero che faccia male anche ai miei giocatori”.

Sui sostituti: “Non è semplice entrare a partita in corso. Con Barak e Nzola li abbiamo tenuti al limite della loro area. Con Lopez abbiamo avuto una buona occasione. Adesso dobbiamo rimediare anche se abbiamo una partita difficile in casa. Non mi piace preparare le partite in queste condizioni”.