I convocati del Bologna in vista della Fiorentina: Italiano è costretto a rinunciare ad un attaccante

Pochi minuti fa l’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha reso noto la lista dei convocati in vista della trasferta di domani sera contro la sua ex squadra. Nessun squalificato per l’ex tecnico, che però dovrà fare a meno di tre infortunati: niente da fare per Erlic e Pedrola, per i quali la stagione è già finita, ed Odgaard, che non è riuscito a recuperato dopo l’acciacco in Coppa Italia.

Questa la lista dei convocati:

Bagnolini, Ravaglia, Skorupski; Beukema, Calabria, Casale, De Silvestri, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda; Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega; Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Orsolini.