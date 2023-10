Un Gonzalez più trascinatore che mai e quel ‘tutoraggio’ da impartire al connazionale e compagno in attacco

Lo avevamo detto in tempi non sospetti, ovvero questa estate, che in questa stagione l’attaccante argentino Nicolas Gonzalez sarebbe potuto essere uno dei principali trascinatori della Fiorentina su tutti i fronti, dal campionato alle coppe. L’argentino sta vivendo un inizio di stagione da protagonista con il numero 10 sulle spalle, tornando così a dare merito ad una maglia che per Firenze e la Fiorentina ha sempre avuto un significato importante per i campioni del passato che l’hanno indossata. Più responsabilizzato e sempre presente in ogni zona d’attacco della Fiorentina, Gonzalez è ormai un elemento imprescindibile per gli schemi tattici del tecnico Vincenzo Italiano, che richiede la qualità degli esterni in tutte le fasi della gara. Lui stesso ha detto che è un giocatore del quale non può fare a meno, e i numeri messi a segno lo dimostrano.

Da leader del settore d’attacco c’è ancora un contributo in più che il numero 10 viola può dare, ovvero quello di supportare il connazionale argentino Lucas Beltran. Il “Vikingol”, pur giocando sempre bene e mostrando dei grandi movimenti in campo, ha assoluto bisogno di sbloccarsi sul piano dei gol. Quindi, quale miglior supporto per lui se non quello che gli può fornire il suo compagno di nazionale e con una certa esperienza in maglia viola nel spiegargli dinamiche e soluzioni per presentarsi più spesso davanti alla porta? Dopotutto il centravanti ex River Plate lega moltissimo il gioco con tutti i compagni di reparto, e l’intesa con Gonzalez potrebbe rivelarsi fondamentale se affinata nei meccanismi. E se l’esterno farà sempre più “tutoraggio” al giovane attaccante possiamo stare certi che sul settore offensivo le azioni saranno di volta maggiormente efficaci e concrete. Chissà, magari i due ne avranno modo parlare anche nel corso del ritiro con l’’Albiceleste’.