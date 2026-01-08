L’ex difensore fiorentino Lorenzo Stovini si è raccontato a Pro Football Podcast su YouTube, avendo modo di parlare della sua passione per la Fiorentina, ma non solo.

‘Io alla Fiorentina? Mai niente di concreto, però…’

“Sono tifosissimo della Fiorentina, ma non ci ho mai giocato. Quando giocavo ad Empoli i tifosi mi facevano le battute, quando però affrontavo la Fiorentina non pensavo al mio tifo e ai tanti anni di curva, in campo è un’altra cosa. Io alla Fiorentina? Ci sono sempre state voci ma niente di concreto, nessuno mi ha mai messo un contratto davanti. Non ne ho mai fatto un problema, ma mi sarebbe piaciuto vestire la maglia viola, anche un giorno solo”.

‘Ottimo calciatore e ragazzo d’oro, Saponara…’

“Saponara era veramente un ottimo giocatore, non so cosa gli sia mancato. Ha fatto esperienze a Milan e Fiorentina, ma non si è consacrato. Dispiace perché è un ragazzo d’oro e anche un bravo calciatore, ma non è riuscito a fare il salto vero e proprio”.