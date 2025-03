“Grazie Edoardo”: una dedica emozionante, un messaggio stupendo che deve far riflettere tutti, quello postato da rompipallone.it. Autrice è Nikita, ragazza neolaureata che nei ringraziamenti della sua tesi ha dedicato un paragrafo ad Edoardo Bove e all’insegnamento che il centrocampista della Fiorentina ha lasciato a lei e a tutti noi dopo il malore accusato contro l’Inter. E adesso Nikita vorrebbe regalare la sua tesi al centrocampista della Fiorentina.

‘Grazie Edoardo, mi hai messa di fronte alla realtà’

“Ad Edoardo vorrei dire grazie, perché da quel 1 Dicembre, la mia vita e la mia carriera universitaria hanno preso una svolta, anche grazie a lui. In un periodo di stanchezza, in cui le mille cose da fare sembravano soffocare la mia motivazione, Edoardo mi ha messa davanti ad un dura realtà; alla fragilità della vita e a come sia fondamentale non lasciarsi sfuggire nemmeno un attimo".

‘Edoardo, hai vinto la partita più importante di tutte’

"Grazie Edoardo perché mentre io mi lamentavo, per la paura di non riuscire a passare un esame, tu rassicuravi una nazione intera sulle tue condizioni, con un sorriso invidiabile. La tua forza, la tua grinta e la tua tenacia, sono state per me, e dovrebbero essere per tutto il mondo, un esempio da seguire, perché hai dimostrato che con il giusto spirito si può affrontare qualsiasi difficoltà.

A te Edoardo, mi sento di dirti che ad oggi hai vinto la partita più importante di tutte, quella della vita e non c’è nulla di più importante”.