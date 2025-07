Moise Kean re di Ponte Vecchio: Un premio (e che premio) per convincere il centravanti

Moise Kean il re di Ponte Vecchio e dintorni. La Fiorentina punta su questo per far leva sul proprio centravanti, per ottenere la sua permanenza.

Ingaggione

Scettro e corona garantiti anche con un contratto di primissimo ordine, un qualcosa di più unico che raro da queste parti. Un ingaggio portato da 2,2 a 4 milioni netti, roba vista solo per Franck Ribery, che doveva essere il colpo mediatico di Rocco Commisso al momento del suo arrivo a Firenze.

Un premio per Moise

Un premio, e che premio, che potrebbe arrivare in caso di no alle lusinghe arabe e di qualsiasi altro club che avesse manifestato la voglia di investire su di lui. Del resto una Fiorentina con Kean sarebbe una cosa, senza un'altra, dai contorni più incerti e che avrebbe la necessità di ritrovarsi un centravanti dopo anni di ricerca con scarsi risultati.