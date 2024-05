La probabile formazione della Fiorentina: il centrocampo ruota intorno alle condizioni di Bonaventura. Ballottaggi aperti in difesa

Tutto in una notte: la Fiorentina si gioca la possibilità di disputare la seconda finale consecutiva di Conference League. L’ultimo ostacolo si chiama Club Brugge e, dopo il 3-2 dell’andata, c’è un ritorno tutt’altro che scontato in casa dei belgi.

Vincenzo Italiano ritrova Terracciano in porta dopo il riposo a Verona, così come Dodô e Biraghi sulle fasce; ballottaggio aperto tra il brasiliano e Kayode. Dibattito anche per i due titolari al centro della difesa, possibile l’esclusione di Ranieri dopo due prove insufficienti con Milenkovic e Martinez Quarta schierati. A centrocampo, con Bonaventura che si allena a parte e non al top, sono favoriti Arthur e Mandragora. Infine Gonzalez e Kouame esterni, con Beltran alle spalle di Belotti.

La probabile formazione della FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô/Kayode, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. All.: Italiano.