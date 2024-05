I convocati della Fiorentina: Ok Bonaventura, gruppo al completo per Italiano. Con una sola eccezione (anzi, due...)

La Fiorentina ha appena comunicato l'elenco dei convocati per la decisiva sfida di domani contro il Club Brugge in Belgio, valevole per il ritorno della semifinale di Conference League. Il tecnico viola Vincenzo Italiano avrà tutto il gruppo a disposizione, eccezion fatta per Riccardo Sottil.

Presente Giacomo Bonaventura, in lista dopo gli acciacchi post Verona. Fuori dall'elenco ovviamente Gaetano Castrovilli, non presente nella lista UEFA. Di seguito l'elenco completo: