Bonaventura fa sorridere Italiano. Tre assenti alla rifinitura della Fiorentina

Allenamento di rifinitura questa mattina per la Fiorentina in vista della partita di ritorno della semifinale di Conference League contro il Club Brugge.

La presenza di Jack

La buona notizia che arriva dal Viola Park è che Bonaventura è regolarmente in campo con il resto della squadra. Il centrocampista, uscito malconcio dalla sfida di campionato contro il Verona, sarà sicuramente convocato per la gara in Belgio, ma non è possibile capire al momento se potrà essere tra i titolari o meno per il match.

Tre assenze

Tre invece gli assenti a questa seduta: Sottil che ha già concluso la propria stagione dopo la frattura alla clavicola, Castrovilli che non è inserito nelle liste Uefa e il giovane portiere Martinelli.

Dopo l'allenamento la squadra partirà per le Fiandre.