Cabral pronto a tornare in Serie A? L'ex Fiorentina è stato offerto a due club italiani

Come riporta il Corriere dello Sport, il Benfica ha messo sul mercato Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina comprato dai viola appena un anno fa. L'arrivo di Pavlidis ha chiuso il brasiliano, autore di una stagione tra molte ombre e poche luci.

Così Cabral è stato offerto a diversi club che potrebbero ingaggiarlo in vista della prossima stagione. Tra questi ci sono anche Monza e Genoa. Dopo l'anno in Portogallo è pronto il ritorno in Italia per l'ex Basilea?