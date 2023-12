Un infortunio simile a quello di Kayode per Martinelli: il giovane portiere viola costretto ai box, tocca a Vannucchi. I dettagli

Dopo due mesi Tommaso Martinelli aveva ritrovato il campo contro il Torino nella trasferta in Piemonte della Fiorentina Primavera, ma la sua partita lo scorso fine settimana è durata appena 39'. Il classe 2006 è dovuto uscire perchè si è infortunato alla caviglia, procurandosi una distorsione simile a quella di Michael Kayode, e secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com dovrà restare ai box almeno per altre 2 settimane.

Spazio quindi a Tommaso Vannucchi, classe 2007, che agirà al centro dei pali della Primavera di Galloppa impegnata oggi al Viola Park col Sassuolo, con Tognetti e Leonardelli a disposizione. Il giovane estremo difensore viola sarà anche il terzo portiere a disposizione della prima squadra, alle spalle di Pietro Terracciano e Oliver Christensen. Un intoppo che non ci voleva per Martinelli, che era tornato a giocare titolare dopo gli impegni con l'Italia Under 17, ma che dovrà adesso attendere prima di riprendere gli allenamenti e tornare a disposizione.