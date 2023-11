Infortunio alla caviglia per Martinelli con la Primavera. Il terzo portiere della Fiorentina al Viola Park con le stampelle: la situazione

Infortunio alla caviglia per il terzo portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli, che domenica è sceso in campo con la squadra Primavera per affrontare il Torino. La sconfitta per 2-1 non è stata l'unica nota stonata del week end per i ragazzi di Galloppa, che hanno visto il proprio estremo portiere uscire per infortunio rimpiazzato da Vannucchi.

La caviglia fa ancora male e a certificarlo, come appreso da Fiorentinanews.com ci sono le stampelle con cui il portiere viola classe 2006 si è presentato al Viola Park per farsi curare dallo staff sanitario di Italiano. Difficile che il giovane ci possa essere contro il Genk, anche se in Conference il terzo portiere viene solo convocato per poi non andare in panchina (a causa dei numeri più esigui per i panchinari nella coppa europea). Potrebbe in ogni caso essere chiamato per precauzione Tommaso Vannucchi.