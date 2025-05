Roma-Fiorentina Primavera, anche l'ex Zaniolo presente per la semifinale Scudetto

Sono tantissime le persone presenti questa sera al Viola Park per la semifinale Scudetto tra Fiorentina e Roma. A cominciare dai dirigenti viola, Daniele Pradè ed Alessandro Ferrari, a tanti ex calciatori, come Marchisio e Balzaretti.

Ecco tutti i presenti oggi al Viola Park

Non mancano ovviamente tantissimi agenti e procuratori sportivi, fra cui anche Andrea Ritorni, che fa parte dell'agenzia che gestisce - fra gli altri - gli interessi di Michael Kayode, da oggi definitivamente di proprietà del Brentford. Una cinquantina di tifosi anche al seguito della Roma, che aveva chiuso al primo posto la Regular Season. Anche tanti allenatori presenti per l'occasione, fra cui Davide Ballardini e Leonardo Semplici.

Ovviamente c'è anche il tecnico della Prima Squadra, Raffaele Palladino. A gara già in corso spunta anche Nicolò Zaniolo, ex della sfida.