La Nazione: Mercato in ebollizione, (Ri)prende quota De Vrij
La Nazione dedica diverse pagine del suo inserto sportivo alle vicende della Fiorentina.
Pagina 2
Sul match di ieri: “Viola: inferno, gioia e rammarico Dall'illusione alla rabbia in 5 minuti Cardiopareggio, ma il gruppo è vivo”. Sottotitolo: “Pessimo primo tempo, penalty non dato alla Lazio, la Fiorenting sbaglia, sbanda e rischia di affondare Dopo il gol dell'ex Cataldi, la ribaltano Gosens e Gud dagli 11 metri. De Gea salva, ingenuità di Comuzzo”.
Pagina 4
Qui ci sono le dichiarazioni: “La battaglia di Vanoli ”Sappiamo reagire Ora serve continuità". Sottotitolo: “Il tecnico soddisfatto: ”Peccato soltanto per il pari nel finale". Il presidente Commisso telefona: "Bravi ragazzi, avanti cosi". Di spalla: “Crescita Fagioli: ”Bella reazione Tutti danno il 100%".
Pagina 5
Troviamo: “Il mercato in ebollizione Brescianini è a un passo (Ri)prende quota De Vrij”. Sottotitolo: “Per il centrocampista manca solo l'ok dell'Atalanta, l'olandese vuole giocare leri il saluto di Martinelli: ”Grazie cara Firenze, sono stati dodici anni di amore". Infine di spalla: “‘Ostruzione Spurs’ Paratici dopo…il 10”.