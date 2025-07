Bernabé ha messo in difficoltà la Fiorentina, ma non è detta l'ultima parola. Le alternative che non entusiasmano

Adrian Bernabé era ed è l'obiettivo numero uno a centrocampo della Fiorentina. La possibilità palesata dal giocatore di poter rimanere al Parma ha messo in difficoltà la dirigenza viola che è costretta a prendere ora una direzione più precisa e forte: o rilancia con giocatore e club emiliano (e potrebbe anche farlo), oppure si fa venire in mente un'idea brillante.

Le possibili alternative

Questo perché le alternative che sono state trovate finora, chi per un verso, chi per un altro, non entusiasmano più di tanto. I nomi più ricorrenti sono quelli di Ismaël Bennacer (ingaggio altissimo per le casse della Fiorentina) e Kristjan Asllani che all'Inter non è che abbia trovato grande minutaggio nel corso delle ultime stagioni.

Nuovo tentativo

E' probabile dunque che la Fiorentina ritorni sui passi e faccia un altro tentativo per Bernabé cercando di essere maggiormente convincente e dandogli ulteriori garanzie di impiego, condizione questa ritenuta essenziale dal giocatore.