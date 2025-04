Cosa succede alla Fiorentina Primavera? Crisi di risultati e un vantaggio bruciato, adesso vietato fallire il prossimo impegno in chiave Playoff

Che periodo faticoso per la Fiorentina Primavera. L'ultimo successo risale a quasi due mesi fa, al 19 febbraio, con il gol di Tarantino in pieno recupero contro l'Atalanta. Da lì, un solo punto in casa contro il Cesena in sei partite. L'iniziale stop contro il Sassuolo è stato solo l'avvio di un tunnel da cui la squadra di Galloppa fatica a uscire: sono arrivate sconfitte anche contro Inter, Juventus, Empoli e Verona.

Come recuperare? La situazione attuale in zona Playoff

L'attuale classifica per quanto riguarda la zona Playoff recita: Roma prima a 67 punti, seguono Inter e Sassuolo con 63 e Juventus con 58. La Fiorentina è quinta, con 57 punti e con un discreto vantaggio (cinque lunghezze) sul Verona sesto. In particolare, ci sono sei punti di margine sul Milan settimo, appena fuori dai Playoff. Ma considerando il rendimento recente, la Viola deve cercare di cambiare immediatamente rotta per evitare di cadere ulteriormente in classifica.

Un calendario più ‘agevole’, ripartire dall'Udinese: vietato sbagliare

Sabato 12 aprile alle 15:00, al Viola Park, c'è un impegno dove è vietato sbagliare: arriva l'Udinese ultimissima in classifica, che ha vinto una sola partita da metà novembre in poi. Per la Fiorentina è la grande opportunità di rilancio in classifica, di (eventuale) ritorno alla vittoria dopo sei turni a secco e soprattutto di ritorno in lotta per i Playoff. Arriveranno poi Lecce, Monza, Genoa, Lazio e Torino. Un calendario che, per il Campionato Primavera, offre sfide piuttosto equilibrate ma tutte alla portata e contro avversarie sotto alla Fiorentina in graduatoria.