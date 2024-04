A Beyaz TV ha parlato il proprietario del Karagümrük Süleyman Hurma, intervenendo anche sul futuro di Levent Mercan, terzino sinistro classe 2000 e capitano della squadra. Di seguito le sue parole.

‘Se ne andrà a fine anno’

“Su di lui non c'è solo il Fenerbahçe. È arrivata un'offerta dal Nizza. La Fiorentina ha mandato un osservatore. Andrà da qualche parte a fine stagione”.

In squadra con tre ex Fiorentina

Nato in Germania, ma con il passaporto turco, Mercan in questa stagione ha giocato 32 partite segnano un gol e siglando 4 assist. Tra i suoi attuali compagni i tre ex viola Sirigu, Ceccherini e Eysseric.