Confermato l'accordo: Fiorentina e Hajduk hanno trovato l'intesa per Brekalo. Ecco quando ci saranno le visite mediche

Ulteriori novità

Ci siamo (quasi) per la cessione di Brekalo in Croazia. Secondo Sky Sport, infatti, è stato trovato un accordo con l'Hajduk di Spalato per l'attaccante della Fiorentina. Dopo il fallimento nella trattativa con la Dinamo Zagabria, Josip è pronto a tornare lo stesso in patria.

Chi al suo posto?

Domani in programma le visite mediche per l'ex Torino, che torna in Croazia per giocarsi le proprie carte per l'Europeo estivo. Si tratterà di un prestito oneroso da 200mila euro che terminerà alla fine della stagione. La Fiorentina, al posto di Brekalo, dovrebbe rinforzarsi ingaggiando Ruben Vargas dell'Augsburg.