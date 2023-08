Un nuovo centrocampista e un nuovo attaccante? Serve qualcuno che faccia spazio. E' infatuazione VERA

Per vedere un nuovo centrocampista e un nuovo attaccante, servono (tecnicamente, non economicamente) prima le partenze di Sofyan Amrabat e Arthur Cabral. In sostanza la tattica della Fiorentina in questi casi specifici è: si libera un posto, si trova il rimpiazzo.

Un tipo di strategia emersa da tempo e che viene confermata nuovamente stamani dal Corriere dello Sport-Stadio.

A proposito di sostituti del nazionale marocchino, il quotidiano sportivo rilancia stamani la candidatura di Fausto Vera del Corinthians, in questa ricerca da parte della Fiorentina di fare un mercato sui giovani di qualità, ma anche già con una discreta esperienza perché inseriti nelle squadre di appartenenza.