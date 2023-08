Il limite oltre il quale la Fiorentina non ha voglia di andare per Sutalo. L'Italia e Firenze destinazioni gradite per il giocatore, ma...

La Fiorentina non molla la presa per Josip Sutalo, difensore centrale della Croazia e della Dinamo Zagabria.15 milioni di euro e una percentuale su un'eventuale futura rivendita alzata fino al 10%, da versare nelle casse del club croato. Questo è quanto sono arrivati ad offrire i viola.

L’impressione è che più di questo Commisso e i suoi non avrebbero intenzione di offrire e, soprattutto, non sono intenzionati a entrare all'ìnterno di un'ipotetica asta di mercato, è quello che riporta stamani in merito La Nazione.

Sutalo, dal canto suo, non ha chiuso la porta all’idea di un trasferimento in Italia. La Fiorentina sarebbe una destinazione gradita, ma tutto è in mano alla Dinamo.