Il punto sul mercato: domani le visite mediche di Infantino. Grabara e Sutalo per cominciare a (ri)costruire la spina dorsale della Fiorentina

Giornata senza particolari novità quella di oggi per il mercato della Fiorentina, che tuttavia sta per arricchirsi di un nuovo acquisto. In serata è atteso l'arrivo di Gino Infantino, che domattina svolgerà le visite mediche. Per il resto la dirigenza viola continua a lavorare sui reparti che hanno bisogno di essere rinforzati, in primis quello del portiere. I contatti con il Copenaghen per Grabara sono quotidiani e la trattativa prosegue in attesa dello sprint decisivo.

In difesa l'obiettivo numero uno è sempre Sutalo, sul quale adesso è piombato anche il Napoli. La concorrenza si fa dunque sempre più corposa per la Fiorentina, con un'unica certezza: la Dinamo Zagabria non prenderà neanche in considerazione offerte inferiori ai 20 milioni, anche perché non ha la benché minima necessità di cedere Sutalo. Da capire anche cosa succederà sul fronte Castrovilli, il cui rinnovo al momento è tutt'atro che dietro l'angolo.