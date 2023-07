Mercato viola: le QUOTAZIONI dei giocatori

Dal 1 luglio è cominciato ufficialmente il calciomercato estivo. La Fiorentina ha fatto suo il solo Sabiri, ufficializzato lo scorso gennaio, e ha salutato Saponara, Sirigu e Venuti arrivati alla scadenza del contratto. Fruk non è più di proprietà della Fiorentina, mentre Krastev è finito in prestito.

Di seguito le quotazioni, in grassetto le variazioni.

ENTRATA:

Livakovic (P) 15%

Grabara (P) 5%

Horn (D) 5%

Christensen (P) 15%

Viti (D) 1%

Parisi (D) 99%

Rouault 10%

Nikolaou (D) 15%

Gendrey (D) 5%

Maxime Lopez (C) 15%

Dia (A) 45%

Nzola (A) 20%

Pinamonti (A) 10%

Lukebakio (A) 10%

Orsolini (C-A) 15%

Zapata (A) 5%

Füllkrug (A) 40%

Audero (P) 30%

Hjulmand (C) 20%

Dominguez (C) 25%

Montipò (P) 30%

Vera (C) 20%

USCITA:

Amrabat (C) 80%

Igor (D) 85%

Benassi (C) 95%

Terzic 80%

Ikone 40%

Ranieri (D) 1%

Quarta (D) 10%

Duncan (C) 75%

Cabral (A) 30%

Jovic (A) 15%

Bianco (C) 95%

Castrovilli (C) 20%

Kouame (A) 25%