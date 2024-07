In Spagna continua il forte pressing per Kouame: la Fiorentina tratta la cessione dell’ivoriano a titolo definitivo. I dettagli

Se nei giorni scorsi era stato ipotizzato che Raffaele Palladino potesse puntare su di lui come alternativa a Kean, secondo quanto riportato da SkySport mai come in questo momento Christian Kouame è stato vicino a lasciare Firenze e la Fiorentina. Per lui infatti, come anticipato anche nelle scorse settimane, è tornato forte l’interesse di un club di Liga Spagnola.

Il Maiorca fa sul serio per l'attaccante: si tratta.

La Fiorentina sarebbe al lavoro per cedere l’attaccante classe ’97 al Maiorca, con il giocatore che dovrebbe trasferisti in Spagna a titolo definitivo. Nonostante il fresco rinnovo con i viola, con un prolungamento fino al 2025, l’ivoriano ha aperto alla cessione e adesso la dirigenza gigliata è al lavoro per limare gli ultimi particolari.

I due grandi motivi che spingono la Fiorentina a lasciarlo partire

Con l’ultimo ritocco sullo stipendio Kouame era arrivato a guadagnare circa 2,2 milioni netti a stagione, risultando tra i giocatori piu pagati della rosa della Fiorentina. Per questo è partita l’idea della dirigenza di cederlo, che adesso sta cercando di concludere l’operazione per un duplice motivo: la sua cessione aiuterebbe infatti a tagliare ulteriormente il monte stipendi, obiettivo dichiarato di inizio stagione, oltre che a portare nelle casse viola un tesoretto da poter reinvestire sul centrocampo. La richiesta iniziale è di 10 milioni di euro.