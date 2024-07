R.Galli: "Ok Colpani, ma adesso serve qualcosa a centrocampo. Mi auguro che Nico Gonzalez non sia sacrificato per..."

Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Riccardo Galli, durante un collegamento con Radio Bruno, ha parlato dell'arrivo di Andrea Colpani alla Fiorentina, e dei possibili scenari futuri di mercato. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Mi aspetto ancora tanto dal mercato, perché manca ancora tanto a centrocampo: essendo un reparto da reinventare e ricostruire, mi aspetto ancora tanto. Se la Fiorentina è riuscita a prendere Colpani, Kean e Pongracic, concordando tutto con Palladino, mi immagino però che l'allenatore sia tranquillo in attesa delle indicazioni che ha dato alla dirigenza. Tra McKennie e Casadei preferirei il secondo, ma se la Fiorentina cerca questi profili perchè li ha chiesti l'allenatore va bene cosi: colui che deve essere tranquillo in questo momento è lui, non certo noi".

“Pradè ha detto che le probabilità che Gonzalez lasciasse Firenze erano poche”

Ha anche aggiunto: “Se la Fiorentina ha preso Colpani, hai fatto un gran colpo di mercato, e mantieni anche Nico Gonzalez è una cosa, si potrebbe dire di aver alzato l'asticella: con Nico e Colpani dietro Kean, sulla carta la squadra sarebbe un gradino piu forte di quella dell'anno scorso. E questo è quello che mi auguro. Va però capito quanto vale l'1% di cui parlava Pradè in conferenza, ovvero la percentuale che Gonzalez possa lasciare Firenze: perchè un conto sono le parole, un'altro sono i fatti. Dicendo cosi spieghi che il giocatore possa partire solo in caso di offerte o situazioni straordinarie. Se Gonzalez dovesse essere soltanto una pedina di mercato per ripagare le operazioni fatte finora, sarebbe sbagliatissimo. Se qualcuno arriva con un offerta monstre la posso anche valutare, ma poi devo reinvestire qui soldi per prendere un profilo alla Gudmundsson. Se rinunci a Nico rinunci a tanta qualità e potenziale, oltre all'unico che è andato in doppia cifra, e per questo se parte poi servirà trovare un rinforzo all'altezza. Altrimenti non si può parlare di miglioramento della rosa".