Brady: "La Fiorentina è una delle migliori squadre della Serie A. Vogliamo metterci alla prova"

A poche ore dall’amichevole di questa sera contro la Fiorentina di Raffaele Palladino l’esterno irlandese Robbie Brady, tra i piu esperti del Preston North End, ha commentato l’avvicinamento della sua squadra alla sfida. Questo un estratto delle sue parole ai canali ufficiali:

“Sappiamo che sarà dura giocare contro una delle migliori squadre italiane, ma ci prepareremo al meglio. Sono partite in cui vuoi giocare per metterti alla prova e sarà una bella partita per i ragazzi, quindi non vediamo l'ora. Giocare contro squadre di questo livello e qualità di è un buon test per vedere come stiamo”.