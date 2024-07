Implacabile Berrettini! Il tennista tifoso viola vince la nona partita di fila e vola in finale a Kitzbuhel

Matteo Berrettini è assolutamente ‘on fire’. Il tennista italiano classe ‘96, tifoso della Fiorentina, ha appena vinto la nona partita di fila senza perdere un set, volando in finale all’ATP 250 di Kitzbuhel, che si gioca su terra battuta in Austria. Berrettini si impone 6-4/6-4 contro il tedesco Yannick Hanfmann, e per la seconda settimana di fila ottiene la finale di un torneo, la quarta dell'anno (finora 2 vinte, a Marrakech e Gstaad e 1 persa, a Stoccarda).

Berrettini non perde un set dall'erba di Wimbledon

Il giocatore romano non perde un set dall'erba Wimbledon, quando venne sconfitto in 4 set da Jannik Sinner: era il 3 luglio scorso. Da quel momento Berrettini non ha più perso una partita e neppure lasciato per strada un set, eliminando ogni avversario in due parziali e risalendo la classifica. Il tifoso viola è adesso il numero 45 del ranking mondiale e dovesse vincere il torneo tornerebbe nei primi 40 giocatori del mondo.

Ora attende l'avversario in finale

Adesso affronterà uno tra il francese Hugo Gaston e l'argentino Facundo Diaz Acosta, entrambi mancini, che si sfideranno a breve sulla terra rossa austriaca. Il giocatore azzurro partirà in ogni caso ampiamente favorito per la vittoria del titolo. Complimenti Matteo!