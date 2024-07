'The Hammer' Berrettini is back! Il tennista tifoso viola strapazza Halys in finale a Gstaad e vince ancora il torneo svizzero

Nel 2018 fu proprio a Gstaad che Matteo Berrettini vinse il suo primo torneo ATP. Oggi il tennista e tifoso della Fiorentina ha di nuovo trionfato nel torneo svizzero battendo in finale il francese Halys. Con questo successo nel 250 elvetico, Berrettini rientra nei primi 50 giocatori del mondo nel ranking ATP. Partita senza storia, con il romano che ha vinto il primo set 6-3, salvando ben 3 break point sul 3-2 per il suo avversario. Sul 5-3 partita interrotta per pioggia, ma ripresa poco dopo.



Un dominio senza macchia

Secondo set davvero senza storia, con Berrettini che si è portato agilmente sul 5-0 e il francese in evidente difficoltà. Halys tiene il servizio evitando il terzo break, ma non basta. Finisce con un netto e impietoso 6-3/6-1. Matteo Berrettini vince il suo nono titolo della sua carriera, senza cedere neanche un set in tutta la settimana. Grandissimo Matteo!