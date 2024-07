Il Martello sta tornando: Matteo Berrettini elimina Tsitsipas e vola in finale a Gstaad

Matteo Berrettini torna in finale a Gstaad

Dopo le ottime sensazioni offerte su erba con la finale conquistata a Stoccarda e l’eccellente prova a Wimbledon pur perdendo contro Sinner, Matteo Berrettini continua la propria risalita. Il tennista tifoso della Fiorentina Matteo Berrettini sta tornando ad ottimi livelli e a macinare prestazioni e vittorie: quest’oggi in classe ‘96 romano ha sconfitto col punteggio di 7-6(6)/7-5 il greco Tsitsipas ed ha conquistato la finale del torneo ATP 250 di Gstaad, in Svizzera, che si gioca su terra battuta. Berrettini ha già vinto il torneo nel 2018, conquistando la sua prima vittoria in un torneo ATP.

Berrettini in versione top10, Tsitsipas non può niente

Berrettini ha dominato ben più di quanto non dica il punteggio, avendo la meglio su di uno dei più forti giocatori del circuito su terra rossa. Berrettini ottiene la finale in cui sfiderà il francese Halys, dopo aver superato in serie Cachin, Galan, Auger Aliassime e Tsitsipas, senza perdere un set. Se dovesse vincere il torneo rientrerebbe nei primi 50 giocatori del mondo, dopo aver iniziato la settimana da numero 82 ATP. Grande Matteo!