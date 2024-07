Ritorni: "Kayode mi ha colpito molto, sa attaccare e difendere. Vuole restare alla Fiorentina così come Lucchesi, ma se Palladino..."

Questo pomeriggio Andrea Ritorni, agente di Kayode e Lucchesi, è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto sul futuro dei suoi assistiti. Questo un estratto delle sue parole:

“Era tanto che non lo vedevo giocare, dalla fine della scorsa stagione, e devo dire che ieri ha fatto bene. Mi ha stupito soprattuto per un particolare: nonostante sia stato in vacanza ha messo su una massa muscolare non indifferente. Sono molto rimasto colpito da lui, soprattutto per la sua propensione offensiva: anche in nazionale ha dimostrato di saper difendere a anche di attaccare molto bene. Può fare sia il quinto sulla fascia, che il braccetto in una difesa a tre. Italiano secondo me ad Atene ha sbagliato: io avrei messo assieme Kayode e Dodo, su quella fascia possono essere devastanti. Secondo me il ragazzo ricopre un ruolo in cui si può esprimere bene anche se rimane un po' legato alla posizione. Ma nulla vieta di sovrapporsi partendo da dietro, la squadra si sta amalgamando pian piano e Pradè saprà accontentare Palladino”.

“Kayo e Lucchesi si sono allenati assieme durante le vacanze: stanno bene alla Fiorentina”

Qualche parola anche sulla sua situazione fisica e sul futuro: “La sua assenza con l’Under 21 al torneo di Tolone è stata una scelta sua: ha voluto resettare per ripartire al meglio. Anche in vacanza si è allenato assieme a Lucchesi: sono convinto che quest'anno sarà quello giusto per uno step formidabile. Offerte in arrivo per lui? Io l'ho sempre detto, Kayode sta bene alla Fiorentina, è legato all'ambiente e al gruppo e vorrebbe vincere qualcosa qua”.

“Lucchesi ambisce a restare, ma se Palladino scegliesse di farlo partire ha molte offerte da Serie A e B”

Ha poi concluso parlando di Lucchesi: : “Sono stravinto che sia uno di quei giocatori che arriverà al top, è sicuramente tra i migliori della nostra Serie A. Sono molto dispiaciuto per quello che hanno vissuto, lui e gli altri, alla Ternana: meritavano la salvezza. Adesso toccherà a Palladino decidere quale sarà il suo futuro. In caso contrario, se dovesse esser scelto di farlo maturare altrove, i sono due squadre di Serie A e quattro di Serie B che lo vogliono: e questo credo che sia una cosa positiva per tutti. A volte bisogna solo avere la pazienza di aspettare, perché la Fiorentina è in fase di costruzione. Un giovane ha bisogno di farsi le sue 30 partite stagionali, se non giochi è sempre un po' più difficoltoso".