Mourinho potrebbe correre in aiuto alla Fiorentina: il Fenerbahce prepara un'offerta per Amrabat

Se in precedenza abbiamo sottolineato come il Manchester United abbia definitivamente deciso di scartare Sofyan Amrabat, di fatto assicurandosi le prestazioni di Ugarte del Psg, adesso sembra che il marocchino possa realmente trasferirsi in Turchia. Nei giorni scorsi avevamo sottolineato l’interessamento del Galatasaray, ma nelle sul centrocampista di proprietà della Fiorentina ora sembra essere arrivato Jose Mourinho.

Contatti in corso tra le parti: il Fener prepara l'offerta giusta

E infatti come sottolineato questa mattina dal portale sportivo turco Kontraspor nei giorni scorsi Fiorentina e Fenerbahce avrebbero intavolato una trattativa per il passaggio di Amrabat in Super Lig. Secondo i colleghi turno i primi contatti tra l’entourage del giocatore ed il Fener sembrerebbero esser stati molto positivi, tanto che nelle ultime ore il club turco dovrebbe inoltrare alla Fiorentina un’offerta ufficiale: i gialloneri sarebbero disposti a mettere sul piatto 12 milioni di euro.

Il giocatore gradirebbe la soluzione: trattativa in via definizione

Una cifra che, sommata ai 10 milioni versati dal Manchester United, colmerebbe le richieste economiche della Fiorentina: i viola sono determinati a lasciarlo partire, pure cercando di assicurarsi una plusvalenza. Secondo quanto riportato dal portale rattativa sta procedendo molto bene sia con il calciatore che con il club viola, e gia nei prossimi giorni ci potrebbero essere sviluppi.